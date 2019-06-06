نديم الجميل: يدنا ممدودة للجميع لمصلحة لبنان العُليا

أشار عضو كتلة "الكتائب" النائب نيم الجميل الى أن حزب "الكتائب" برجالاته متواجد في كل المواقع السياسية والعلمية والثقافية.

وخلال حفلة العشاء التي تلت حفلة تكريم الدكتور ابراهيم ريشا من قبل الهيئة الثقافية في البترون في مجمّع "بترون فيلاج"، التي شارك فيها وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ والنائبان نديم الجميّل وإدي معلوف والوزيران السابقان كريم بقرادوني وسجعان قزي، ورئيس هيئة الشورى في الحزب جورج شاهين ونائب رئيس "الكتائب" السابق رفيق غانم وأعضاء في المكتب السياسي الكتائبي الحالي والسابق ورؤساء أقاليم ومسؤولين حزبيين، لفت إلى أننا "نؤكد على ثوابت الحزب والتواصل مع كل الاحزاب وكل اللبنانيين، ومن الضروري أن نمد الجسور والأيدي الى الجميع للتأكيد على تضامن المجتمع"، مشدداً على أن "الكتائب ليست فقط بشر وحجر إنما مسيرة نضال مستمرة منذ سنة 1936".

وأضاف:" وبحضور رئيس التيار الوطني، نقول، أنه يمكننا أن نختلف في ال​سياسة​ وفي المواقف، ولكن هدفنا الأول هو مصلحة المسيحيين من أجل خدمة لبنان. لذلك مثلما مددت اليد للكتائب، نحن أيضاً مستعدين لمدّ اليد للجميع من أجل مصلحة لبنان العليا".