السيد علي فضل الله استقبل مهنئين بعيد الفطر

استقبل ​السيد علي فضل الله​ عددا من المهنئين ب​عيد الفطر​، أبرزهم الأب نكتاريوس خيرالله على رأس وفد ممثلا متروبوليت ​بيروت​ وتوابعها للروم ​الارثوذكس​ المطران إلياس عودة، وفد من اللقاء الإسلامي الوحدوي في بيروت برئاسة ​عمر غندور​، رئيس حزب الوفاء اللبناني احمد علوان مع وفد، ووفد من اللجان والروابط الشعبية.

كما تلقى عددا من البرقيات المهنئة بالعيد وفي مقدمها برقية من رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ومن رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي.