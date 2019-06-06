السيد علي فضل الله استقبل مهنئين بعيد الفطر

استقبل السيد علي فضل الله عددا من المهنئين بعيد الفطر، أبرزهم الأب نكتاريوس خيرالله على رأس وفد ممثلا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران إلياس عودة، وفد من اللقاء الإسلامي الوحدوي في بيروت برئاسة عمر غندور، رئيس حزب الوفاء اللبناني احمد علوان مع وفد، ووفد من اللجان والروابط الشعبية.
كما تلقى عددا من البرقيات المهنئة بالعيد وفي مقدمها برقية من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومن رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي.
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