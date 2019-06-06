نظمت كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس- الكسليك بالتعاون مع جامعة أوربينو والمعهد الثقافي الإيطالي والسفارة الإيطالية في لبنان ندوة بعنوان "ترميم كتاب الملوك: الشاهنامه للفردوسي"، ألقاها البروفسور أليساندرو سيدوتي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ندوة حول ترميم كتاب الملوك في جامعة الروح القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.