البنك الدولي: إيران ستعاني من ركود اقتصادي أسوا مما كان متوقعا من قبل

كشف البنك الدولي في تقرير عن أن "إيران ستعاني من ركود اقتصادي أسوا مما كان متوقعا من قبل".
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات على طهران العام الماضي، ومنذ ذلك، توقفت صادرات النفط الإيراني وتراجع الاستثمار الأجنبي.
وكان ترامب حث زعماء إيران على الدخول في محادثات بشأن التخلي عن برنامجهم النووي وقال إنه لا يمكنه استبعاد مواجهة عسكرية.
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