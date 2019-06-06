الشرطة السودانية تنفي صحة التقارير التي تحدثت عن هروب البشير من السجن

نفت الشرطة السودانية، في بيان، صحة تقارير تحدثت عن "حدوث محاولة مسلحة لتهريب الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من رموز نظامه من سجن كوبر بالخرطوم"، مشددة على أن "النبأ الذي تداوله عدد من وسائل الإعلام عار عن الصحة تمامًا والشرطة لم ترصد أي محاولة كهذه".

وأفادت الشرطة بأن "القوات المكلفة بحراسة وتأمين السجن تؤدي واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة".

وكانت وسائل إعلام عربية قد ذكرت، أمس، أن "سلطات الأمن في السودان أحبطت محاولة قام بها العشرات من أنصار النظام السابق لإطلاق الرئيس المعزول عمر البشير من سجن كوبر".

ونقلت وسائل الإعلام تلك عن مصادر لم تسمها أن "أكثر من 100 من كتائب النظام السوداني السابق هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم".