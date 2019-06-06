وزير الاقتصاد السوري: الحكومة السورية تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي

لفت وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إلى أن "حجم التبادل التجاري مع روسيا تطور ويجري بحث تسهيل تدفق السلع بين البلدين"، مشيراً إلى أنه "بدأت شركات روسية مشاريع استثمارية بعدد من المجالات في سوريا".
وأشار إلى أن "الحكومة السورية تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي ولا يمكن فعل ذلك بسرعة بسبب الحرب"، لافتاً إلى أنه "على دول العالم ذات القرار المستقل التوجه نحو استبدال الدولار الأميركي"، مشدداً على أنه "يجب العمل على تحضير قانون لجذب الاستثمار إلى قطاعات واعدة في الاقتصاد السوري".
وأضاف: "إعادة الإعمار بدأت على مستوى توفير المواد الأساسية"، مشيراً إلى "اننا لمسنا اهتماماً من جانب شركات الدول الصديقة بالسوق السورية وإمكانية دخولها".
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