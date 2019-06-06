وزير الاقتصاد السوري: الحكومة السورية تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي

لفت وزير ​الاقتصاد السوري​ محمد سامر الخليل على هامش ​منتدى بطرسبورغ الاقتصادي​ الدولي إلى أن "حجم التبادل التجاري مع ​روسيا​ تطور ويجري بحث تسهيل تدفق السلع بين البلدين"، مشيراً إلى أنه "بدأت شركات روسية مشاريع استثمارية بعدد من المجالات في ​سوريا​".

وأشار إلى أن "​الحكومة السورية​ تعمل على تحسين ​الوضع الاقتصادي​ ولا يمكن فعل ذلك بسرعة بسبب الحرب"، لافتاً إلى أنه "على دول العالم ذات القرار المستقل التوجه نحو استبدال ​الدولار​ الأميركي"، مشدداً على أنه "يجب العمل على تحضير قانون لجذب الاستثمار إلى قطاعات واعدة في الاقتصاد السوري".

وأضاف: "إعادة الإعمار بدأت على مستوى توفير المواد الأساسية"، مشيراً إلى "اننا لمسنا اهتماماً من جانب شركات الدول الصديقة بالسوق السورية وإمكانية دخولها".