لافروف ونظيره القطري يبحثان الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "وزير الخارجية ​سيرغي لافروف​ بحث مع نظيره القطري على هامش منتدى الاقتصادي الدولي في بطرسبورغ الوضع في ​الشرق الأوسط​ و​شمال أفريقيا​"، مشيرة إلى أن "الوزيرين أجريا تنسيقًا حول القضايا الحيوية لزيادة التفاعل الروسي القطري متعدد الأوجه، مع التركيز على مهام حل الأزمات والصراعات في هذا الجزء من العالم في أقرب وقت ممكن بالوسائل السياسية، بناءً على حوار بناء بين جميع الجهات المعنية، مع الامتثال التام للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يترأسان وفد الإمارة في منتدى ​سان بطرسبورغ​ الاقتصادي الدولي. كما سيشارك في المنتدى أمين عام اللجنة العليا للتحضير لكأس العالم في عام 2022 حسن الطوادي ورئيس مكتب المناطق الاقتصادية الحرة في قطر أحمد السيد ومدير شركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر ومدير مكتب استثمارات قطر منصور المحمود حسن الإبراهيم والأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسياحة وسيضم المنتدى أيضا ممثلين عن المركز المالي في قطر.