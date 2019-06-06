لفت الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ إلى أن "علاقتنا قوية مع ​واشنطن​ بعملياتنا سواء في ​إفريقيا​ أو ​الشرق الأوسط​"، مشيراً إلى "أننا لا نريد أن تحصل إيران على السلاح النووي ونرغب في احتواء الأنشطة الإيرانية الإقليمي"، مضيفاً: "نرغب في احتواء الأنشطة الإيرانية الاقليمية"، متابعاً: "نحن في حاجة لبدء مفاوضات جديدة مع إيران".

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كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: نحن في حاجة لبدء مفاوضات جديدة مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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