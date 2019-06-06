ترامب: نريد خفض الأنشطة الإيرانية الصاروخية ونفوذ طهران في المنطقة

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أن هناك شراكة ممتازة بين فرنسا والولايات المتحدة.

وأعرب ترامب عن إعتقادها بأن واشنطن وباريس نجحا بالعمل سوية، سواء بالتصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي أو بأمور أخرى، لافتاً إلى أننا "سنناقش قضايا عسكرية وتجارية مع الرئيس الفرنسي".

وأكد الرئيس الأميركي أن إيران تدعم الإرهاب في اليمن وسوريا، لافتاً إلى أنه لا توجد خلافات بين واشنطن وباريس بشأن إيران وسلاحها النووي، قائلاً: "نريد خفض الأنشطة الإيرانية الصاروخية ونفوذ طهران في المنطقة".