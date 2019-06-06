ترمب: الروابط بين حلفاء الحرب العالمية لا يمكن فسخها

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كولفيل-سور-مير: أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب الخميس أن الروابط بين الولايات المتحدة وحلفائها التي نسجت "في أوج معركة" الحرب العالمية الثانية "لا يمكن فسخها" وذلك في كلمته خلال احياء الذكرى ال75 للانزال في النورماندي بشمال فرنسا.

وقال ترمب "الى كل اصدقائنا وحلفائنا، نقول إن تحالفنا الغالي نسج في أوج المعركة وخاض اختبارات الحرب وأثبت قدراته في نعمة السلام. ان الرابط بيننا لا يمكن فسخه".

وكان ترمب يتحدث أمام مقبرة أميركية في كولفيل-سور-مير على شاطئ اطلق عليه اسم "اوماها" خلال الحرب وعمليات الانزال التي شملت 150 الف عنصر من قوات الحلفاء في اكبر عملية لتحرير القسم الاكبر من غرب أوروبا.

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وتابع ترمب "هؤلاء الذين حاربوا هنا حققوا مستقبلا لأمتنا، كسبوا استمرارية حضارتنا وأظهروا أمامنا الطريق لكي نحب وندافع عن طريقة عيشنا لعدة قرون مقبلة".

وخلص الى القول "فليبارك الله قدامى محاربينا، وحلفائنا وأبطال يوم الانزال، وليبارك الله أميركا".

وكان ترمب تسبب باكبر أزمة في العلاقات بين اميركا واوروبا منذ الحرب العالمية الثانية بعدما انتقد حلف شمال الاطلسي والقادة الاوروبيين علنا وبينهم مضيفه الخميس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.