بالصور- فسح نيلية وزحام بالمتنزهات في ثاني أيام العيد بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدن ومراكز كفرالشيخ، اليوم الخميس، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، زحامًا شديدًا على المتنزهات، والحدائق العامة.

كما شهدت المدن التي تطل على نهر النيل فرع رشيد، إقبالًا شديدًا من المواطنين على قوارب الصيد والمراكب المتحركة بنهر النيل، لقضاء الفسح النيلية.

وقال محمد شعبان، مدير إدارة حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، كبرى المتنزهات العامة بمحافظة كفرالشيخ لـ"الخليج 365"، إن هناك مدينة ملاهي متكاملة في الحديقة، بعد صيانتها مؤخرًا على مدار يومين ماضيين، ضمن استعدادات إدارة الحديقة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مضيفًا أن هناك متابعة ومراقبة من رجال أمن الحديقة.

وأضاف مدير حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، أنه جرى مخاطبة جهاز الشرطة بالمدينة، لتأمين الحديقة وزوارها، خلال أيام العيد، ومخاطبة شرطة المسطحات المائية، والإنقاذ النهري، لتأمين مرسى المراكب النيلية الكائنة أمام الحديقة.