"تعليم الإسماعيلية" تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الخميس، إن المديرية أنهت استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة التي تبدأ يوم السبت المقبل.

وأضاف قبيصي، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تسلم رؤساء لجان الامتحانات، وتوقيع برتوكول مع مديرية أمن الإسماعيلية لتأمين مقار الامتحانات، ومديرية الصحة لتوفير سيارات إسعاف للتدخل في حالات الطوارئ.

وقال بيان المديرية: "نعمل على ضبط أداء اللجان بتوفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة ومنع الغش بكافه صوره، والتصدي بكل حزم للغش وشدد على وضع التعليمات الامتحانية في أماكن واضحة باللجنة.