مصيف جمصة يسجل 3 حالات غرق في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقي شخصين مصرعهما غرقًا بمصيف جمصة، اليوم الخميس، جرفهما التيار لعدم إجادتهما السباحة ليصبح إجمالي حالات الغرق ثلاث خلال أيام العيد.

وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بإشارة من مستشفى جمصة المركزي، لقسم شرطة جمصة بوصول "عطالله ي." 18 سنة، وأحمد أ." 18 سنة، ويقيمان بمركز شربين، جثتين هامدتين.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد إسلام صقر، رئيس المباحث، إلى المسشفى، وبسؤال مرافقيهما أكدا أن الوفاة نتجت عن غرقهما في مياه اليحر، لعدم إجداتهما السباحة.

Advertisements

وأشار تقرير مفتش الصحة، إلى أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ناتج عن "إسفكسيا الغرق".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثمانين تحت تصرف النيابة العامة بالمشرحة.

وشهد مصيف جمصة أمس الأربعاء، حالة غرق للطفل "السيد ع." 16 سنة، من إحدى القرى التابعة لمركز شربين.