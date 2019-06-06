زحام في مصيف جمصة.. ورئيس المدينة تستقبل الزائرين بـ"الشيكولاتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

توافد الآلاف من المواطنين، اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر، على مصيف جمصة لقضاء إجازة العيد على الشواطئ هربًا من ارتفاع حرارة الطقس.

واستقبلت المهندسة سحر لطفي، رئيس المدينة، الزائرين على أبواب المدينة بـ"الشيكولاتة" والورود متمنية لهم قضاء مصيف سعيد.

وقالت رئيس المدينة، إن المصيف شهد أعمال تطوير خلال الأيام الماضية، استعدادًا لفصل الصيف بعدد من المناطق الحيوية، بما يتناسب مع مكانة المدينة لتعود لؤلؤة البحر المتوسط، فضلًا عن تطوير عدد من الخدمات.

وأضافت لطفي، أن المدينة وفرت 100 رجل إنقاذ بطول الشاطئ، وجرى تزوديهم بمعدات إنقاذ البحرية اللازمة، كما و توفير 6 لنشات سريعة و2 موتوسيكل مائي بطول الشاطئ، كما تواجدت سيارات الاسعاف بطول الشاطئ وشوارع المدينة.