"فاو": الجبن والذرة يقودان أسعار الغذاء العالمية للارتفاع في مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في مايو الماضي بعد أن تسبب سوء الطقس في دفع أسعار الجبن والذرة للصعود، بحسب وكالة رويترز.

كما حذرت المنظمة من أن التوقعات بحدوث انخفاض حاد في محصول الذرة في الولايات المتحدة التي ضربتها الفيضانات تقوض تقديراتها السابقة بإنتاج عالمي وفير للحبوب في 2019.

وبلغ مؤشر فاو لأسعار الأغذية، الذي يقيس التغييرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، في المتوسط 172.4 نقطة الشهر الماضي مقابل 170.3 نقطة في أبريل، مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو الماضي.

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وقفز مؤشر فاو لأسعار منتجات الألبان 5.2% من مستواه في أبريل الماضي، مقتربا من أعلى مستوى في خمس سنوات، حيث ساهم الجبن في دفع المؤشر للارتفاع بفضل طلب عالمي قوي على الجبن في الوقت الذي يكبح فيه الجفاف في أوقيانوسيا إمكانات تصدير تلك المنطقة.

وزاد مؤشر فاو لأسعار الحبوب 1.4% بسبب ارتفاع مفاجئ في أسعار الذرة بعد أن سجلت زراعة المحصول أبطأ وتيرة على الإطلاق في الولايات المتحدة بسبب سيول وأمطار واسعة النطاق.

وعلى العكس من ذلك، نزل مؤشر السكر 3.2% في الشهر، وتراجع مؤشر أسعار الخضروات 1.1%، وفقا لوكالة رويترز.

وفي ثاني تقديراتها لعام 2019، تتوقع فاو أن يبلغ إنتاج الحبوب العالمي 2.685 مليار طن، انخفاضا من توقعاتها السابقة البالغة 2.722 مليار طن، لكن التقديرات ما زالت مرتفعة 1.2% عن مستويات 2018 حين انخفض الإنتاج.