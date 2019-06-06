بوتين: روسيا تختلف مع أوبك على السعر العادل للنفط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا تختلف مع منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول حول السعر العادل للنفط، لكن موسكو ستتخذ قرارا موحدا مع زملائها في أوبك بخصوص إنتاج الخام خلال الاجتماع المقرر عقده في الأسابيع المقبلة لبحث سياسة الإنتاج، بحسب وكالة رويترز.
وذكر بوتين أن سعر النفط بين 60 و65 دولارا للبرميل مناسب لموسكو، بينما تريد السعودية سعرا أعلى.
وأضاف أن قرار أوبك وحلفائها من مصدري النفط يجب أن يأخذ في الحسبان انخفاض الإنتاج في إيران وفنزويلا، والمشكلات في ليبيا ونيجيريا.
وامتنع الرئيس الروسي عن ذكر ما ستفعله بلاده على صعيد الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي.
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