إسرائيل تعرقل قرارًا من مجلس الشيوخ الأمريكي يدعم حل الدولتين

أفاد موقع القناة السابعة العبرية، أن إسرائيل تحاول منع مجلس الشيوخ الأمريكي من إصدار قرار يعبر عن دعمه لحل الدولتين.

وفقًا للتقرير كما نقلت القناة العبرية السابعة، يحظى الاقتراح بدعم من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، وإذا ارتفع عدد الأصوات للتصويت

فمن المتوقع أن يتم تمريره بأغلبية كبيرة.وأوضحت القناة أن السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درمير ومسئولين إسرائيليين اخرين يلحون على السناتورين جراهام وكريس فان هولين ليشطبا تعبير حل الدولتين من مشروع القرار.وأكد الدبلوماسيون الإسرائيليون أنهم لا يعارضون مشروع قرار يدعو الى مفاوضات مباشرة بين الطرفين بدون شروط مسبقة ما لم تتم الإشارة إلى الوضع النهائي التي تهدف إليه هذه المفاوضات.وأضاف الموقع أن جراهام وفان هولين رفضا حتى الآن الطلبات الإسرائيلية بهذا الصدد.وقالت الناطقة بلسان السناتور فان هولين ان والسناتور جراهام يؤيدان حل الدولتين منذ مدة طويلة وانهام يعملان على دفع تبني الكونجرس لهذا الحل.