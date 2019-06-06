أفاد موقع القناة السابعة العبرية، أن إسرائيل تحاول منع مجلس الشيوخ الأمريكي من إصدار قرار يعبر عن دعمه لحل الدولتين.
وفقًا للتقرير كما نقلت القناة العبرية السابعة، يحظى الاقتراح بدعم من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، وإذا ارتفع عدد الأصوات للتصويت
وأوضحت القناة أن السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درمير ومسئولين إسرائيليين اخرين يلحون على السناتورين جراهام وكريس فان هولين ليشطبا تعبير حل الدولتين من مشروع القرار.
وأكد الدبلوماسيون الإسرائيليون أنهم لا يعارضون مشروع قرار يدعو الى مفاوضات مباشرة بين الطرفين بدون شروط مسبقة ما لم تتم الإشارة إلى الوضع النهائي التي تهدف إليه هذه المفاوضات.
وأضاف الموقع أن جراهام وفان هولين رفضا حتى الآن الطلبات الإسرائيلية بهذا الصدد.
وقالت الناطقة بلسان السناتور فان هولين ان والسناتور جراهام يؤيدان حل الدولتين منذ مدة طويلة وانهام يعملان على دفع تبني الكونجرس لهذا الحل.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تعرقل قرارًا من مجلس الشيوخ الأمريكي يدعم حل الدولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.