بن صالح يوجه خطاباً للجزائريين مساء اليوم

أعلن التلفيزيون الرسمي الجزائري أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، سيوجه خطابا لمواطنيه مساء اليوم الخميس الموافق6 من يونيو.
ويعود آخر خطاب لبن صالح إلى 5 مايو الماضي، حيث دعا للحوارمن أجل الانتخابات الرئاسية التي تم إلغاؤها لاحقاً بعد رفض المجلس الدستوري لملفي مترشحين اثنين.
وتستمر المظاهرات في الجزائر منذ 22 فبراير كل يوم
من جهتها، تتمسك قيادة الجيش الجزائري بخيار إجراء الانتخابات في أقرب وقت، وترفض المرور بأي مرحلة انتقالية.
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