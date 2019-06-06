إسرائيل تسعى لإيقاف قرار بمجلس الشيوخ يدعم حل الدولتين

رفض سيناتورات أمريكيون بارزون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينهم ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس دونالد ترامب، مطالب إسرائيلية بوقف مشروع قرار في الكونغرس يؤيد حل الدولتين.

وذكرت قناة "ريشت" التي نقلت هذا النبأ أنه من المتوقع تبني مشروع هذا القرار في مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي بأن مشروع القرار سيطرح على طاولة الكونغرس قريبا،

وبرر مسؤولون في الإدارة الأمريكية عدم تأييدهم فكرة حل الدولتين بأن هناك اختلافا عميقاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول معنى هذا الحل.

وأفيد بأن السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درمير ومسؤولين إسرائيليين آخرين، يلحون على السناتورين غراهام، وكريس فان هولين ليشطبا تعبير حل الدولتين من مشروع القرار.

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ويدعي الدبلوماسيون الإسرائيليون أنهم لا يعارضون مشروع قرار يدعو لمفاوضات مباشرة بين الطرفين بدون شروط مسبقة ما لم تتم الإشارة إلى الوضع النهائي الذي تهدف إليه هذه المفاوضات.

وأضاف الموقع أن غراهام، وفان هولين رفضا حتى الآن التوجهات الإسرائيلية بهذا الصدد، وقالت الناطقة بلسان فان هولين إنه والسناتور غراهام يؤيدان حل الدولتين منذ مدة طويلة، ويعملان على دفع تبني الكونغرس لهذا الحل، فيما لم يرد أي تعقيب من السفارة الإسرائيلية في واشنطن على هذا النبأ.