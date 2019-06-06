رئيس وزراء إثيوبيا يزور السودان للوساطة بين العسكري والمعارضة

يقوم رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بزيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية.
وقال مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم، لوكالة "رويترز"، إن "أبي أحمد سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وشخصيات من حركة إعلان قوي الحرية
وأكدت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، أن عدد قتلى أحداث ضحايا فض اعتصام القيادة العامة يوم الاثنين الماضي لم يتجاوز 46 قتيلا.
وفي ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي، اقتحمت
فيما نفى المجلس العسكري فض اعتصام الخرطوم متعمدا، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".
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