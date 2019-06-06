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ابن صالح يوجه خطابًا للجزائريين مساء اليوم الخميس

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أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري، أن رئيس البلاد المؤقت عبد القادر بن صالح، سيوجه خطابا لمواطنيه مساء اليوم الخميس، الموافق للـ 6 من يونيو.

ويعود آخر خطاب لابن صالح إلى 5 مايو الماضي، حيث

دعا للحوار من أجل الانتخابات الرئاسية التي تم إلغاؤها لاحقا بعد رفض المجلس الدستوري لملفي مترشحين اثنين.

وتستمر المظاهرات في الجزائر منذ 22 فبراير

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كل يوم جمعة، حيث تطالب شريحة من المحتجين بتنحية المسؤولين الذين شغلوا مناصب سامية في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بمن فيهم الرئيس المؤقت.

من جهتها، تتمسك قيادة الجيش الجزائري بخيار إجراء الانتخابات في أقرب وقت، وترفض المرور بأي مرحلة انتقالية.

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