رئيس وزراء إثيوبيا بين تحالف المعارضة والمجلس العسكري السوداني

حذر المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أمس، من أن هناك من ينتحلون شخصيات أفراد الدعم السريع "الطرف الثالث" ويرتدون زيهم الرسمي لارتكاب المخالفات والجرائم.
وأضاف المجلس أن هناك حملة إعلامية منظمة عبر وسائل
فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي
وكان الجيش السوداني أكد، أمس الأربعاء، أنه ملتزم بالبقاء صمام أمان للسودان وملاذ للمواطنين، كما طالب المواطنين الابتعاد عن المواقع العسكرية كمشاركة في حفظ الأمن.
وأضاف: "لن نتراجع عن الانحياز لثورة التغيير في السودان".
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