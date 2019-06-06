الاحتلال الإسرائيلي يقلّص منطقة الصيد البحري قبالة غزة

قلّصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسافة الصيد البحري قبالة غزة من 15 ميلاً بحرياً إلى 10 أميال، وفقاً ما قالت لوكالة "فرانس برس" الخميس، مسؤولة إسرائيلية، وذلك بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني.

وتفرض سلطات الاحتلال حصاراً برياً وبحرياً وجوياً مشدداً على القطاع.

ومن دون تحديد إذا ما كان القرار الإسرائيلي جاء كرد على إطلاق البالونات الحارقة، أوضحت المسؤولة الإسرائيلية التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أنّ نطاق الصيد البحري جرى تقليصه بدءاً من الأربعاء، يوماً واحداً بعد إعلان السلطات الإسرائيلية توسيعه إلى 15 ميلاً.

وتتبدل حدود الصيد البحري بحسب منسوب التوتر. وفي الأعوام الأخيرة جرى تقليصها إلى ثلاثة أميال.

وتعد مسافة 15 ميلاً الأوسع التي سمحت بها إسرائيل منذ سنوات. وبرغم ذلك، فإنّها تبقى أقل من مسافة 20 ميلاً المتوافق عليها في اتفاق "أوسلو" في التسعينيات.

وفي السياق، استولى مستوطنون اليوم الخميس، على أراض زراعية في منطقة المخرور في مدينة بيت جالا غرب مدينة بيت لحم.

Advertisements

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الجمعية الاستيطانية "كيرن كييمت" استولت على أربعة دونمات من أراضي المواطنين في بيت جالا، واستصلحتها وزرعتها، ووضعت أسلاكاً شائكة في محيطها، من أجل وضع بيوت متنقلة "كرفانات" فيها، مستعينة بمجموعات من جمعية "الكاكال" الاستيطانية.

اقرأ أيضاً: اشتية يطالب بإلزام إسرائيل بالتراجع عن خططها الاستيطانية في القدس

وأضاف بريجية أن هذا الاعتداء يعكس مخططات الاحتلال واستهدافه لمنطقتي المخرور والقصير غرب بيت لحم.

كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين بمنطقة غزيوي في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، من الوصول إلى أراضيهم لجني محاصيلهم الزراعية.

وأفاد منسق اللجان الشعبية في مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة، راتب الجبور لــ"وفا"، بأن جنود الاحتلال منعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية القريبة من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين لجني محاصيلهم.