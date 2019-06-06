الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة تركية مسيّرة كانت تقصفه

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه استهدف طائرة تركية مسيّرة وأسقطها في مدرج مطار معيتيقة.

وأضافت غرفة عمليات "الكرامة"، التابعة للجيش الوطني الليبي، أن "القوات قامت بتدميرها (الطائرة) أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة"، حسبما نقلته مواقع إخبارية ليبية، صباح اليوم الخميس.

وتابعت الغرفة أن الطائرة "شنت غارات على أحد تمركزات القوات".

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ونقل الموقع عن مجموعة عمليات المنطقة الغربية أن "هدف الضربة الجوية الدقيقة التي استهدفت هدفاً عسكرياً في مطار معيتيقة بعد تحذيرات متكررة، هو تحييد هذا المطار تماماً عن الأعمال العسكرية بما يكفل استمرار عمله كمرفق مدني لأهالي العاصمة والمناطق المحيطة".

كان الجيش الوطني الليبي اتهم طائرات تركية بقصف مناطق في ضواحي طرابلس.

وتقوم قوات الجيش الوطني الليبي بعملية عسكرية في غرب ليبيا لتحريره من المجموعات المسلحة والجماعات الإرهابية، خاصة في مدينة طرابلس.