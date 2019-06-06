كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على طريقة بن لادن والبغدادي.. المرشد الإيراني يظهر معتمداً على الكلاشينكوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ظهور غير معهود، اختار المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي خلال إلقائه خطبة صلاة عيد الفطر الاستناد حمل قطعة سلاح روسي على طريقة الإربيين، زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، فيما يبدو أنها تأتي لاستعراض الدعاية المحلية وإظهار الاستعداد للحرب، وشحذ همم الشعب الخانق من الأزمة الاقتصادية في البلاد المنبوذة دولياً وإقليمياً، وذلك في ظل الصراع المتزايد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتهديد الأخيرة بقرع طبول الحرب.

وكانت كالة فارس الإيرانية، نشرت أمس الأربعاء، صورة لخامنئي وهو يتأبط بندقية قنص روسية الصنع، خلال خطبة العيد التي هاجم فيها الجوار والولايات المتحدة وكل من يسميهم أعداء الجمهورية، معلناً أن إيران لا تسعى إلى "رمي إسرائيل في البحر".

وتعيد صورة خامنئي الذي تعاني بلاده من عزلة عالمية بعد العقوبات الأمريكية، وتوقف تصدير النفط، إلى الأذهان على الفور، صورة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي ظهر في فيديو وخلفه سلاح روسي، هو نفسه ذاك السلاح الذي ظهر أيضاً في مجموعة مقاطع مصورة لقادة الجماعات المسلحة والمتطرفة في العالم ومنهم زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وكذلك طريقة تصوير شخصية متطرفة شهيرة أخرى، وهو القائد السابق لتنظيم القاعدة في العراق وسلف البغدادي، أبو مصعب الزرقاوي.

وأوضحت الوكالة الإيرانية طبيعة السلاح الذي كان يلوح به خامنئي أثناء خطابه، وقالت إن "البندقية شبيهة بالكلاشنكوف" لكنها من طراز "دراغانوف" المشابه وهي بندقية قنص، روسية الصنع، خفيفة الوزن وحركتها الميكانيكية تماثل الكلاشينكوف"، ولم يتحدث خامنئي أو أي وسيلة إعلامية إيرانية عن سبب حمل المرشد لهذه البندقية.

وأثارت الصورة التي نشرتها الوكالة جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي حول الرسائل التي يحاول خامنئي إيصالها ببندقيته خلال هذا اليوم الذي يتسم بأهمية دينية واجتماعية خاصة لدى جميع المسلمين.

وبحسب تصريحات لقناة "الحرة"، يرى الكاتب والمحلل السياسي حسين عبد الحسين أن حمل السلاح خلال مراسم العيد محاولة شعبوية تستهدف إقناع الداخل الإيراني بأن النظام متماسك ومستعد للقتال.

ويستغرب المحلل السياسي، من حمل خامنئي للسلاح بعدما هدأت الأزمة إلى حد ما مع الولايات المتحدة أي أن الحرب لم تعد على الأبواب كما كانت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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ويضيف: "ويمكن أن يعبر حمل السلاح أيضاً عن حالة خوف وترقب" يعيشه القادة الإيرانيون ويكشفها الخامنئي دون أن يقصد".

ويشير الكاتب إلى إن إقدام الخامنئي على حمل السلاح في مناسبة تتسم بقداسة دينية، ربما يتنافى مع المعتقد أو التقاليد الشيعية.

ويضيف: "صدام كان معروفاً بحمل السلاح وإطلاق النار خلال خطبه لتحشيد الجماهير" متسائلاً "هل بدأ الخامنئي يسير على خطى صدام؟".

وزادت حدة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في الشهر الماضي، بعد عام من انسحاب واشنطن من اتفاق بين إيران والقوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي، في مقابل رفع العقوبات الدولية.

كما تصاعد التوتر أيضاً بين البلدين مطلع مايو (آيار) الماضي، مع نشر واشنطن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، ومجموعة القاذفات الاستراتيجية "بي 52" في المنطقة، وذلك بعد معلومات عن تهديدات إيرانية وشيكة.

ويشير محللون سياسيون وخبراء في التنظيمات الإرهابي، أن التشابه بين نظام ولاية الفقيه في إيران والجماعات المتطرفة التي تتخذ من الدين ستاراً لها خاصة العابرة للحدود، مثل جماعة الإخوان الإرهابية وداعش والقاعدة وغيرها من التنظيمات المتطرفة، يصل إلى حد التطابق في الأهداف والرؤى والملامح.

وبحسب الخبراء، فإن هدف جميع هذه الكيانات الإرهابية وطهران ثابت، وهو نشر الفوضى بهدف التمدد في المنطقة، كما أنها جميعاً توظف الدين لمصلحتها الخاصة، فتقتل باسمه وتنتهك الأعراض باسمه وتهدد استقرار الدول الآمنة باسمه.

التشابه بين ولاية الفقيه وجماعات العنف والتطرف والتمرد والإرهاب يصل إلى أن كل منهما يرتكز في عمله على مفهوم الطائفية المذهبية، مثل باقي جماعات العنف والتطرف والإرهاب التي خرجت من رحم تنظيم الإخوان الإرهابي مثل "داعش" و"القاعدة"، وجميعها لم تختلف كثيراً عن إيران في طائفيتها.