‏«Mpay».. الدورة الثالثة لمنتدى الأداء بالهاتف النقال

تنظم مجلة CIOMag والفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وترحيل الخدمات (APEBI)، بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية (ADD)، النسخة الثالثة من منتدى الأداء عبر الهاتف النقال Mpay، يوم 12 يونيو 2019 تحت شعار: “هل المستقبل للأداءات المتنقلة؟”.

وقال بلاغ صادر عن المنظمين إن منتدى Mpay” هو منصة للتفكير حول تكنولوجيات الدفع عبر الهاتف الحديثة وتأثيرها الاجتماعي والمجتمعي على السكان. إذ أنه بعد اعتماد وإطلاق منصة وطنية في عام 2018 للأداء بالهاتف”Mpayment”، فإن المملكة فكرت مسبقا في تعميم الدفع بواسطة الهاتف النقال”.

وتهدف هذه النسخة الثالثة من منتدى Mpay، الذي تم تنظيمه في إطار “الجولة الرقمية الأفريقيةDigital African Tour”، إلى مباشرة التفكير في إمكانيات “تقليص استعمال السيولة النقدية وتعزيز الإدماج المالي”. وهي ديناميكية تعززها عشرات الاعتمادات الممنوحة بالفعل لمؤسسات الأداء ولشركات تحويل الأموال.

وتقوم العديد من المؤسسات العامة والخاصة بالتعبئة من أجل نجاح هذا الحدث الوطني. من بينها وكالة التنمية الرقمية (ADD)، التي تقدم دعمها لمنتدى الأعمال المخصص للأداء عبر الهاتف المحمول، بصفته شريكا مؤسساتيا رسميا، من خلال انخراط عام لخبرائها في تنظيم المنتدى.