عاجل.. اعتقال رئيس الكاف أحمد أحمد في بباريس!

كشفت مجلة جون أفريك الفرنكوفونية، أن رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، قد جرى اعتقاله في باريس صباح اليوم الخميس، من أجل الإستماع لأقواله في قضايا فساد.

وقالت المجلة، إن أحمد أحمد قد جرى القبض عليه في الثامنة والنصف من صباح اليوم، في أحد فنادق باريس حيث كان يستعد لمشاركة في إحدى اجتماعات “الفيفا” بالعاصمة الفرنسية.

وأكدت المجلة، أن المكتب المركزي لمحاربة الرشوة والمخالفات المالية بدأ الإستماع لأقوال أحمد أحمد بعد إلغاءه -ومن طرف واحد- عقدا كان يجمع “الكاف” بشركة فرنسية، وتفضيله لشركة Technical Steel، حيث يواجه اتهامات بسبب هذه الصفقة.