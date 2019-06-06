"نهاية الخيانة القتل": شذى حسّون دليل الثقافة الضالّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشعلت تغريدة نشرتها المغنية العراقية، شذى حسون، موجة من الانتقادات الحادّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تأييدها لنهاية مسلسل "خمسة ونص"، التي شهدت مقتل "بيان"، التي تُجسّدها نادين نجيم، ورأت أنه مصير محتوم للخيانة.

وكتبت حسون في التغريدة: "شكراً لكاتب مسلسل خمسة ونص على النهاية المعقولة، لأن هذا جزاء المرأة الخائنة رغم كل ما عاشته من ظروف قاسية كان يجب أن تستخدم عقلها ولا تمشي وراء مشاعرها التي بغير محلها".

وعلق رواد تويتر على التغريدة بتعليقات لاذعة، واتهمها عدد كبير من متابعيها بأنها تشجع على "جرائم الشرف والقتل"، وتدافع عن عقلية المجتمع الذكوري ولا تبدي أي احترام لحقوق المرأة وحريتها.

واعتبر كثيرون أن تغريدة حسون "تعكس ثقافة عديمة"، وكتب الإعلامي والمدون اللبناني أحمد م. ياسين "أنت تقدمين نفسك كفنانة تهدف في فنّها إلى نشر الحب ونقل صدق المشاعر؟ تغريدتك تعكس تخلّفاً ورجعية واضحة".

كما وعلّق الناشط يوسف فريح " "لم أرى عدو للمرأة مثل المرأة نفسها" ..أمامنا معركة طويلة ومتعبة لإقناع بعض النساء أنهن بشر قبل أن نقنعها بحقوقهن".

أما مقدمة البرامج اللبنانية كارين سلامة علّقت عبر حسابها " قولي هالشي لكل امرأة عنفت، وقتلت على يد زوجها واستعمل الخيانة حجة لقتلها قولي هالشي لأولادها، لأهلها، وعيلتها. قولي هالشي لكل إنسان عنده تبرير ليقتل، ويفجر ويدبح ،كل مجرم عنده حجة عزيزتي مش بالقتل بتنحل الأمور، وما بقى تزايدي على حدا".

واعتبر البعض التغريدة دليلاً واضحاً على عدم فهم حسون لمضمون المسلسل، الذي يروي قصة امرأة (نادين نجيم) تتعرض لظلم زوجها وإهاناته وتعنيفه، فتحب رجلاً آخر (معتصم النهار) يحبها ويحترمها وتهرب معه، مما يثير غضب الزوج ويدفعه لقتلها.

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واعتبر البعض التغريدة دليلاً واضحاً على عدم فهم حسون لمضمون المسلسل، الذي يروي قصة امرأة (نادين نجيم) تتعرض لظلم زوجها وإهاناته وتعنيفه، فتحب رجلاً آخر (معتصم النهار) يحبها ويحترمها وتهرب معه، مما يثير غضب الزوج ويدفعه لقتلها.

وتدور أحداث مسلسل "خمسة ونص" حول رجل ثري أعماه حبه للمال والسلطة يدعى "غمار الغانم" الذي يؤدي دوره الفنان السوري قصي خولي.

يقع «غمار» في حب طبيبة أورام سرطانية تدعى "بيان"، تلعب دورها الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وتتكلل علاقتهما بالزواج.

أما معتصم النهار فيلعب دور "جاد" الصديق المقرب جداً لـ"غمار" وصندوق أسراره، والذي سيصبح فيما بعد عراب علاقته بـ"بيان".

يثق غمار بجاد ثقة عمياء، لكن شخصية الأخير في العمل تتطور بطريقة غير متوقعة؛ لنشهد مزيجاً من الأكشن والغموض والرومانسية.