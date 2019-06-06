وزير ياباني يرفض التخلي عن "الكعب العالي" .. ما هي الأضرار؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عارض وزير الصحة الياباني حملة تطالب بالتخلي عن إلزام المرأة العاملة بارتداء أحذية ذات كعوب عالية وقال إن الالتزام بمثل هذه القواعد في زي العمل "ضروري وملائم".

جاء هذا في معرض رد الوزير تاكومي نيموتو أمس، الأربعاء، على حملة تكتسب زخما على الإنترنت وتحمل وسم "#كوتو" وهي كلمة مشتقة من كلمتين باليابانية هما ”كوتسو“ بمعنى حذاء و“كوتسوو“ التي تعني ألم.

كانت يومي إيشيكاوا، البالغة من العمر 32 عاما والتي تعمل في دار للجنازات، قد تقدمت بالتماس يوم الاثنين لوزارة الصحة تطلب فيه التخلي عن إلزام الموظفات باستخدام أحذية الكعوب العالية، وحصل الالتماس على 21 ألف توقيع بالتأييد على الإنترنت ولا يزال يكتسب المزيد.

وقالت إيشيكاوا على تويتر في يناير كانون الثاني إنها مطالبة بارتداء حذاء بكعب طوله بين خمسة وسبعة سنتيمترات في مكان العمل مما أرهق قدميها.

وربما كانت هناك شركات يابانية كثيرة لا تطالب موظفاتها باستخدام الكعوب العالية لكن كثيرات منهن يفعلن هذا التزاما بالتقاليد والأعراف الاجتماعية.

وقال الوزير نيموتو ردا على سؤال من نائب معارض في لجنة برلمانية "أعتقد أن هذا يندرج تحت إطار ما هو مقبول عرفا كقاعدة ضرورية وملائمة في مكان العمل".

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غير أنه قال إنه في حالة إلزام أصحاب العمل الموظفات بارتداء كعوب عالية حتى وإن كان ذلك قد أصابهن بجرح أو إصابة فإن هذا يدخل في عداد "مضايقات ذوي السلطة".

وقالت وزارة الصحة إنها تنظر في الطلب وامتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

أضرار الكعب العالي:

التغير التشريحي والوظائفي للعمود الفقري، بسبب التوزيع غير الصحيح لوزن الجسم وإمالة الجسم بشكل غير طبيعي؛

جسم المرأة مقوس بطبيعته. عند انتعال الكعب العالي، فان الجزء الخلفي من الأرداف يرتفع إلى أعلى ويزيد من حدة التقوس، مركز الثقل يتحرك إلى الأمام وتظهر الام الظهر. انتعال الكعب العالي قد يؤدي حتى للانزلاق الغضروفي؛

تآكل غضروف الركبة، بسبب الوزن الكبير الذي تحمله نتيجة للتقسيم غير المتوازن لوزن الجسم؛

قصر الأنسجة، مثل وتر أخيل. على الرغم من أن الساق تبدو أطول، فان وتر أخيل، عضلات الساق والأنسجة في الجزء الخلفي من الركبة ومقدمة الفخذ تقصر؛

تشوهات مختلفة بمبنى عظام أصابع أكف القدمين؛

تضرر الرحم، بسبب تضييق الزاوية بين الفخذ والحوض، زيادة النزيف أثناء الحيض، أعراض ما قبل الحيض وغير ذلك؛

الجروح في أصابع كف القدم؛

الشعور بالحرقان في أصابع القدمين (ظاهرة عصبية)، بسبب الضغط المستمر للحذاء على الأصابع؛

الكسور والالتواءات الناتجة عن السقوط بسبب عدم الاتزان.

الهدف من الأحذية التي ننتعلها هو توفير الحماية والسلامة لأكف القدمين والحفاظ على مشية سليمة. يتضح أن المشاكل والتشوهات في أكف القدمين شائعة بشكل خاص لدى النساء، بحيث ان التفسير المحتمل لهذه الظاهرة يكمن في نوع الحذاء. النساء ترتدي الأحذية الضيقة مع الكعب العالي، في حين أن الرجال يرتدون الأحذية المسطحة والواسعة، والتي هي أفضل لكف القدم.