إدارة الطلبة توضح حقيقة مهلة الاتحاد الاسيوي بشأن ديون النادي

وانتشرت انباء تفيد بأن الاتحاد الاسيوي امهل نادي الطلبة 24 ساعة من اجل تسديد الديون المترتبة على النادي.

وقال نائب رئيس الهيئة الادارية نادي الطلبة محمد الهاشمي في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد الاسيوي كان قد اطلع على ملف التراخيص لنادي الطلبة في فترة سابقة من العام الحالي، وطلب توضيحاً بشان الديون المترتبة على النادي، لعدم تسديد مسحقات عدد من اللاعبين".



واوضح أن "الاسيوي كان قد امهل نادي الطلبة حتى السابع من حزيران الحالي (يصادف غداً الجمعة)، موعداً اخيراً لارسال توضيح بخصوص تأخر دفع مستحقات اللاعبين وليس آخر مهلة لتسديدها كما تحدث البعض".

واضاف الهاشمي، ان "ادارة النادي سددت جميع الديون المترتبة عليها، وتبقت فقط مستحقات اللاعب مهدي كريم، حيث سيقبض مستحقاته يوم الاحد المقبل".

واتم حديثه بالقول، "ادارة الطلبة لن تسمح بان تصل الامور الى هبوط النادي او تلقي عقوبات صارمة من قبل الاتحاد الاسيوي، لكن البعض يتعمد تهويل الامور دون تقصي المعلومات بشكل دقيق".

