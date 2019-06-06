اعتقال رئيس الاتحاد الإفريقي لشبهة فساد

وبحسب المجلة، فإن "تم اعتقال أحمد في حوالي الساعة 8:30 صباحًا في فندق بيري في باريس، حيث سيخضع لتحقيقات من جانب المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية".

تقارير صحفية كشفت في 22 ايار الماضي، أنّ أحمد أحمد، مُتهم بالفساد وإساءة استخدام المنصب أمام "فيفا" في اذار الماضي، من قِبل الأمين العام السابق للاتحاد المصري عمرو فهمي.

