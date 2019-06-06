السجن مدى الحياة لممرض قتل نحو 100 مريض في المانيا

وسيتم في المستقبل القريب فتح قضايا جنائية أيضا بحق موظفي العيادات التي عمل فيها هوغل بتهمة الإهمال والإدلاء بشهادات كاذبة.
وقتل هوغل الذي كان يعمل في عيادات في أولدنبورغ وديلمنهورست في ساكسونيا السفلى بين عامي 2000 و 2005 المرضى عن طريق حقنهم بجرعات مميتة من المخدرات، وأدين في عام 2015 بتهمة قتل اثنين من المرضى، وهو يقضي عقوبة بالسجن في أولدنبورغ بهذه القضية.
واتهم مكتب المدعي العام خلال المحاكمة الثانية هوغل بقتل 97 شخصا، وقال محاموه إنهم يدافعون عنه في 55 جريمة قتل.
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