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شرطة كركوك تنفي خبرا روج له ناشطون باختطاف طفلة

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وقالت في بيان مقتضب ورد الى الخليج 365، إن "خبرا كاذبا وعاريا عن الصحة ورد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ومفاده اختطاف طفلة تدعى ملاك حيدر احمد تبلغ من العمر ١٢ عاما من قبل مجهول يستقل سيارة دفع رباعي اسود اللون مجهولة الارقام في منطقة حي البعث".

ونوهت مديرية شرطة كركوك، بأن "الخبر كاذب وعارٍ عن الصحة".

وعادة مايتناول ناشطون عبر صفحات موقع فيسبوك، اخبارا امنية ومحلية، وسط مطالبات بالتأكد من صحتها ،عبر المصادر الامنية او وسائل الاعلام الرسمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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