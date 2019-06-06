اذربيجان تعيد مسافرين عراقيين بحوزتهم جوازات بريطانية مزورة

وقالت هيئة المنافذ في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه إن "السلطات الأذربيجانية إعادت ثلاثة مسافرين عراقيين الى مطار النجف بحوزتهم جوازات سفر بريطانية مزورة بعد سفرهم من العراق بجوازات عراقية أصولية".



وأوضحت أنه "تمت مصادرة الجوازات المزورة من قبل مكتب الجوازات في اذربيجان وترحيلهم على الجواز العراقي"، مشيرة الى "إحالتهم الى مركز شرطة مطار النجف من قبل شعبة البحث والتحري بالتعاون مع مكتب جوازات المطار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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