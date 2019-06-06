وكانت وكالة الأناضول التركية؛ نشرت في تقرير لها أن هناك 4 قِطَع نفيسة من الحجر الأسود تُزين جامع "صوقوللو محمد باشا" في مدينة إسطنبول، منذ نحو خمسة قرون.
وأعاد الموضوع إلى الأذهان قضية قطار الأمانات المقدسة عام 1917، الذي حمل الآثار والهدايا التي أهديت لحجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مدار 1300 عام، إلى تركيا.
وشملت الكنوز المنقولة مصاحف أثرية، ومجوهرات وشمعدانات ذهبية، وسيوف ولوحات مرصعة بالألماس، ومباخر وقطع أخرى بلغت أكثر من 390 بحسب المعلومات المتاحة.
ومن أشهر تلك المقتنيات هي تلك المعروضة في متحف توبكابي في إسطنبول والتي تضم بُردة النبي (ص)، ورايته ومكحلته، وحذائه، وإحدى خصلات شعره.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بعودة تلك المقتنيات إلى بلادها الأصلية.
كانت هذه تفاصيل خبر مطالبات بإعادة قطع الحجر الأسود من تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.