ميسي يتحدث عن 'خائن' في منزله

2019-06-06 | 13:02
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كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم فريق برشلونة الإسباني، عن استفزاز نجله له، بسبب الهزيمة أمام ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا في موسم 2018/2019.
وقال ميسي لـTyCSports": ""، "لقد كنا نلعب في المنزل، وقال أنا من مدينة ليفربول الذي هزمك، أنت برشلونة وأنا ليفربول".
وأضاف ضاحكًا: "وبعد ذلك أصبح مع فالنسيا، لقد فازوا عليكم، أنا معهم!، لا يزال يدرك ما يفعله، ولكنه يحب الاستفزاز".
وأنهى: "إنه يحتفل بأهداف ريال مدريد، تياجو (نجله) يغضب عندما يرى ريال مدريد يُسجّل أهدافًا، ولكن هو يذهب له ويحتفل بأهداف ريال مدريد".
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