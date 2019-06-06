ميسي يتحدث عن 'خائن' في منزله

ميسي لديه ثلاثة أطفال، الأول "تياجو"، والثاني "ماثيو"، بالإضافة إلى "ثيرو"، من زوجته "أنتونيلا روكوزو".

وقال ميسي لـTyCSports": ""، "لقد كنا نلعب في المنزل، وقال أنا من مدينة ليفربول الذي هزمك، أنت برشلونة وأنا ليفربول".



وأضاف ضاحكًا: "وبعد ذلك أصبح مع فالنسيا، لقد فازوا عليكم، أنا معهم!، لا يزال يدرك ما يفعله، ولكنه يحب الاستفزاز".

وأنهى: "إنه يحتفل بأهداف ريال مدريد، تياجو (نجله) يغضب عندما يرى ريال مدريد يُسجّل أهدافًا، ولكن هو يذهب له ويحتفل بأهداف ريال مدريد".

