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ميسي يتحدث عن 'خائن' في منزله

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2019-06-06 | 13:02

ميسي يتحدث عن

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كشف الأرجنتيني ليونيل نجم هجوم فريق الإسباني، عن استفزاز نجله له، بسبب الهزيمة أمام في مسابقة في موسم 2018/2019.
ميسي لديه ثلاثة أطفال، الأول "تياجو"، والثاني "ماثيو"، بالإضافة إلى "ثيرو"، من زوجته "أنتونيلا روكوزو".

وقال ميسي لـTyCSports": ""، "لقد كنا نلعب في المنزل، وقال أنا من مدينة ليفربول الذي هزمك، أنت برشلونة وأنا ليفربول".


وأضاف ضاحكًا: "وبعد ذلك أصبح مع فالنسيا، لقد فازوا عليكم، أنا معهم!، لا يزال يدرك ما يفعله، ولكنه يحب الاستفزاز".

وأنهى: "إنه يحتفل بأهداف ، تياجو (نجله) يغضب عندما يرى ريال مدريد يُسجّل أهدافًا، ولكن هو يذهب له ويحتفل بأهداف ريال مدريد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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