تركيا تنقل خبرا عن أردوغان من السعودية!

وذكرت "الأناضول" أنه وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تلقى الأربعاء اتصالا هاتفيا من الرئيس أردوغان هنأه فيه بحلول عيد الفطر السعيد.

وفي هذا الاتصال "أعرب العاهل السعودي عن شكره للرئيس التركي على التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات".



اللافت أن وكالة أنباء "الأناضول" نقلت عن مصادر في الرئاسة التركية أن رئيس البلاد تبادل يوم الأربعاء هاتفيا التهنئة بحلول عيد الفطر مع عدد من الزعماء هم "رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، ورئيس مجلس الشعوب البوسني بكر عزت بيغوفيتش، والرئيس الفلسطيني محمود عباس"، لم يكن بينهم العاهل السعودي.

كما أفادت الوكالة بأن الرئيس التركي تبادل التهاني هاتفيا بمناسبة حلول عيد الفطر مع "زعماء أذربيجان وقطر وأوزبكستان والكويت وكازاخستان".

