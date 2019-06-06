وفي هذا الاتصال "أعرب العاهل السعودي عن شكره للرئيس التركي على التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات".
اللافت أن وكالة أنباء "الأناضول" نقلت عن مصادر في الرئاسة التركية أن رئيس البلاد تبادل يوم الأربعاء هاتفيا التهنئة بحلول عيد الفطر مع عدد من الزعماء هم "رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، ورئيس مجلس الشعوب البوسني بكر عزت بيغوفيتش، والرئيس الفلسطيني محمود عباس"، لم يكن بينهم العاهل السعودي.
كما أفادت الوكالة بأن الرئيس التركي تبادل التهاني هاتفيا بمناسبة حلول عيد الفطر مع "زعماء أذربيجان وقطر وأوزبكستان والكويت وكازاخستان".
يذكر أن الرئيس التركي قد غاب عن القمة الإسلامية التي عقدت مؤخرا في مكة المكرمة، ومثّل تركيا وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، علاوة على أن علاقات البلدين تمر بمرحلة من التوتر الشديد على خلفية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تنقل خبرا عن أردوغان من السعودية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.