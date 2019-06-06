مصدر: رئيس وزراء إثيوبيا يزور السودان للوساطة

يعتزم رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد زيارة السودان للوساطة بين المجلس العسكري والمعارضة.

ونقلت رويترز عن مصدر دبلوماسي (لم تسمه) أن رئيس وزراء إثيوبيا سيزور السودان (لم تحدد توقيتا) للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية.

وأوضح أن آبي سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وشخصيات من حركة إعلان قوي الحرية والتغيير المعارضة خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا.

وحتى الساعة 11: 25 ت.غ لم تعلن أديس أبابا ولا الخرطوم عن الزيارة.

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وتفاقمت الأوضاع في السودان هذا الأسبوع بعد أعمال عنف صاحبت عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة السودانية، لتنظيف بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل بمنطقة كولمبيا.

وشكّل النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود، الإثنين، لجنة للتحقيق في هذه الأحداث، كما كشف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان ملابسات العملية الأمنية بمنطقة كولومبيا التي استهدفت بؤرة "خطرة".

وأعرب المجلس، في بيان، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الخرطوم، جراء محاولة بعض المطلوبين أمنياً اختراق الاعتصام عند مقر القيادة.

وأكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه ستتم الدعوة لانتخابات عامة في فترة لا تتجاوز 9 أشهر وهو ما رفضته المعارضة وهددت بالعصيان المدني.