ارتفاع قتلى أحداث اعتصام الخرطوم لـ61 شخصا

ارتفع عدد قتلى الأحداث الأخيرة التي شهدها محيط الاعتصام بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى 61 شخصا.

ونقلت وكالة رويترز عن وكيل وزارة الصحة، سليمان عبدالجبار أن عدد قتلى أحداث محيط الاعتصام بلغ 61 شخصا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السودانية أن عدد القتلى جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها مقر الاعتصام بالخرطوم لم يتجاوز 46 شخصا.

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جاء ذلك في تصريح لوكيل وزارة الصحة أوردته وكالة الأنباء الرسمية بالسودان، ردا على ما تداولته وسائل إعلام بأن عدد القتلى تجاوز 100 شخص.

وقال عبدالجبار إن "العملية التي قامت بها القوات المشتركة لتنظيف منطقة كولمبيا وما تبعها من إجراءات لم يقع فيها سوى بضعة قتلى (..) العدد لم يتجاوز الـ46".

وتفاقمت الأوضاع في السودان هذا الأسبوع بعد أعمال عنف صاحبت عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة السودانية، لتنظيف بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل بمنطقة كولمبيا.

وشكّل النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود، الإثنين الماضي، لجنة للتحقيق في هذه الأحداث، كما كشف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان ملابسات العملية الأمنية بمنطقة كولومبيا التي استهدفت بؤرة "خطرة".

وأعرب المجلس، في بيان، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الخرطوم، جراء محاولة بعض المطلوبين أمنياً اختراق الاعتصام عند مقر القيادة.