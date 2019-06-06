مجلس الأمن يطلع على تحقيقات تخريب الناقلات قرب الإمارات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يطلع مجلس الأمن، اليوم الخميس، على نتائج تحقيق مشترك بشأن الهجمات التي استهدفت ناقلات تجارية قرب سواحل الإمارات الشهر الماضي.
ووفق وكالة رويترز فإن الإمارات والسعودية والنرويج ستقدم لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس نتائج تحقيق مشترك بشأن الهجمات التي استهدفت الناقلات.
وتعرضت 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، الشهر الماضي، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.
ولاقت الواقعة إدانات عديدة من دول عربية وغربية عبرت عن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات، ومطالبات للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية.
وكانت البعثات الدائمة لكل من الإمارات والسعودية والنرويج قد وجهت رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي لإبلاغه بالحادث الذي وقع قرب المياه الإقليمية الإماراتية وتسبب في إلحاق أضرار بالغة بـ4 ناقلات نفط، منها ناقلتان سعوديتان وناقلة تحمل علم النرويج وناقلة تحمل علم الإمارات.
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