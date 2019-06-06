انت الان تتابع فاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع في مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في مايو أيار بعد أن تسبب سوء الطقس في دفع أسعار الجبن والذرة للصعود.

كما حذرت المنظمة من أن التوقعات بحدوث انخفاض حاد في محصول الذرة في الولايات المتحدة التي ضربتها الفيضانات تقوض تقديراتها السابقة بإنتاج عالمي وفير للحبوب في 2019.

وبلغ مؤشر فاو لأسعار الأغذية، الذي يقيس التغييرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، في المتوسط 172.4 نقطة الشهر الماضي مقابل 170.3 نقطة في أبريل نيسان، مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران الماضي.

وقفز مؤشر فاو لأسعار منتجات الألبان 5.2 بالمئة من مستواه في أبريل نيسان، مقتربا من أعلى مستوى في خمس سنوات، حيث ساهم الجبن في دفع المؤشر للارتفاع بفضل طلب عالمي قوي على الجبن في الوقت الذي يكبح فيه الجفاف في أوقيانوسيا إمكانات تصدير تلك المنطقة.

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وزاد مؤشر فاو لأسعار الحبوب 1.4 بالمئة بسبب ارتفاع مفاجئ في أسعار الذرة بعد أن سجلت زراعة المحصول أبطأ وتيرة على الإطلاق في الولايات المتحدة بسبب سيول وأمطار واسعة النطاق.

وعلى العكس من ذلك، نزل مؤشر السكر 3.2 بالمئة في الشهر، وتراجع مؤشر أسعار الخضراوات 1.1 بالمئة.

وفي ثاني تقديراتها لعام 2019، تتوقع فاو أن يبلغ إنتاج الحبوب العالمي 2.685 مليار طن، انخفاضا من توقعاتها السابقة البالغة 2.722 مليار طن، لكن التقديرات ما زالت مرتفعة 1.2 بالمئة عن مستويات 2018 حين انخفض الإنتاج.