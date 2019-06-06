الان تتابع #عاجل … مفوضية الاتحاد الأفريقي: تعليق عضوية السودان لحين تسليم السلطة للمدنيين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل #عاجل … مفوضية الاتحاد الأفريقي: تعليق عضوية السودان لحين تسليم السلطة للمدنيين | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← #عاجل … مفوضية الاتحاد الأفريقي: تعليق عضوية السودان لحين تسليم السلطة للمدنيين report this ad

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