الإمارات: أنباء عن ترحيل مصري أشاد بهجوم إرهابي في سيناء

جدة - عمرو شويل أبو ظبي - الخليج 365:

ذكرت وسائل إعلام مصرية ونشطاء، اليوم الخميس، أن شرطة إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة ألقت القبض على مقيم مصري بعد أن أشاد بالهجوم الإرهابي الذي وقع في سيناء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، مقتل 8 عناصر من قواتها في هجوم مسلح على نقطة أمنية في مدينة العريش بسيناء، وتبناه تنظيم داعش لاحقًا.

وبعد الإعلان عن الهجوم كتب المصري المقيم في الإمارات، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أحلى عيدية ده ولا إيه”، مضمنًا رابط خبر من “الجزيرة مصر”، يقول إن حصيلة العملية 10 قتلى.