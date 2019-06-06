الان تتابع رئيس وزراء الدنمارك يستقيل بعد خسارة الانتخابات أمام اليسار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365 قدم رئيس رئيس وزراء الدنمارك لوكه راسموسن، استقالته عقب اعلان نتائج الانتخابات العامة التي انتهت بفوز الأحزاب اليسارية وبخسارة كبيرة للأحزاب اليمينية الداعمة للحكومة. Advertisements وأظهر الفرز النهائي فوز كتلة المعارضة اليسارية بـ 96 مقعدًا، مقابل 79 لحزب الأحرار الحاكم وحلفائه من اليمين. وتمهد هذه النتائج الطريق أمام ميته فريدريكسن زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (41 عامًا) لتصبح أصغر رؤساء وزراء البلاد سنًا. وستبدأ ميت، محادثات معقدة لتشكيل حكومة، بعد أن رفضت تشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي الذي يتزعمه لوكه راسموسن.

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