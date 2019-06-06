الان تتابع مصادرة كميات قياسية من الكوكايين في الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بروكسل - الخليج 365:
أفاد تقرير أصدره مركز مراقبة الإدمان والمخدرات الأوروبي، اليوم الخميس، بأنه تمت مصادرة كمية قياسية من الكوكايين بلغت 4ر140 طن في الاتحاد الأوروبي في 2017 وهي ضعف كمية العام السابق عليه.
وأضاف تقرير الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي أن الإنترنت يسهل على المجموعات الصغيرة والأفراد الاضطلاع في تجارة المخدرات.
وأشار إلى دليل أن مواقع التواصل الاجتماعي وتقنيات التشفير وأسواق لشبكة المظلمة الموجودة على مواقع إلكترونية التي لا يمكن للجميع دخولها تلعب دورا.
وهناك تحدي آخر كبير يتمثل في زيادة استخدام حاويات الشحن البحرية لنقل كميات كبيرة من الكوكايين إلى أوروبا، بحسب الوكالة، التي وجدت أنه رغم
استقرار أسعار التجزئة في الكوكايين، فإن نقاء المخدرات في زيادة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة كميات قياسية من الكوكايين في الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.