مصادرة كميات قياسية من الكوكايين في الاتحاد الأوروبي

جدة - عمرو شويل بروكسل - الخليج 365:

أفاد تقرير أصدره مركز مراقبة الإدمان والمخدرات الأوروبي، اليوم الخميس، بأنه تمت مصادرة كمية قياسية من الكوكايين بلغت 4ر140 طن في الاتحاد الأوروبي في 2017 وهي ضعف كمية العام السابق عليه.

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وأضاف تقرير الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي أن الإنترنت يسهل على المجموعات الصغيرة والأفراد الاضطلاع في تجارة المخدرات.

وأشار إلى دليل أن مواقع التواصل الاجتماعي وتقنيات التشفير وأسواق لشبكة المظلمة الموجودة على مواقع إلكترونية التي لا يمكن للجميع دخولها تلعب دورا.

وهناك تحدي آخر كبير يتمثل في زيادة استخدام حاويات الشحن البحرية لنقل كميات كبيرة من الكوكايين إلى أوروبا، بحسب الوكالة، التي وجدت أنه رغم

استقرار أسعار التجزئة في الكوكايين، فإن نقاء المخدرات في زيادة.