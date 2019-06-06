بالصور .. الإمارات تعتقل أيمن شوشة الشامت في شهداء كمين البطل

صدى البلد

رسالة قوية مفادها أن العالم العربي جسد واحد، وقضيته واحدة، عزم قادته على اقتلاع الإرهاب ورؤوسه من وطننا، وهو ما جسدته دولة الإمارات، وجهازها الأمني باعتقال أيمن شوشة الشامت في استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، بيد الإرهاب الغادر، في أول أيام العيد.

وتهللت مواقع التواصل الاجتماعي فرحا بخبر القبض على أيمن شوشة المصري المقيم بدولة الإمارات، والذي عبر عن سعادته عقب استهداف الإرهاب لكمين أمني غرب مدينة العريش.

وعقب استهداف عناصر إرهابية لكمين أمني بالعريش؛ حيث أعلنت "الداخلية" أن عددًا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر...