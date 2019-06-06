الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية السودان حتى نقل السلطة لحكومة مدنية

أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية ​السودان​ حتى نقل السلطة ل​حكومة​ مدنية. من جانبها، أفادت مصادر قناة "العربية" بأن رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد علي سيزور الخرطوم غدا ضمن وساطة لحل الأزمة الراهنة في البلاد. بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية معارضة موسكو أي تدخل دولي في السودان، معتبرة أنه يجب كبح المتطرفين حتى يتسنى إجراء الانتخابات.

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