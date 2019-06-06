اشار وزير الدفاع الياس بو صعب من برعشيت الى أن "هناك وطن وهناك جيش يدفع ثمن"، لافتا الى أننا "لن نسكت عن شيء نعرفه" ، مشيرا الى أننا "سنحقق بالملف وهناك توجيهات من رئيس الجمهورية ميشال عون بأن تظهر الحقيقة".
وشدد على أنه "مهما علت الأصوات فلا شيء سيوقفنا عن الموضوع"، مضيفا: " نقول لكل أهالي الشهداء الذين سقطوا لن نترك المسألة والخطوات ستظهر ذلك قريبا".
وأضاف: "لا شك ان ما حدث بطرابلس عملية ارهابية"، معتبرا أنه "من المبكر التحديد اذا الارهابي يعاني من وضع نفسي ام لا، وهناك تحقيق"، مشددا على أنه "وبعد الانتهاء من عطلة الفطر سنوقع ترقية الشهداء وسنفتح التحقيق من جديد".
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: التحقيق بحادثة طرابلس سيتم وتوجيهات عون أن تظهر الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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