بو صعب: التحقيق بحادثة طرابلس سيتم وتوجيهات عون أن تظهر الحقيقة

اشار وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ من ​برعشيت​ الى أن "هناك وطن وهناك جيش يدفع ثمن"، لافتا الى أننا "لن نسكت عن شيء نعرفه" ، مشيرا الى أننا "سنحقق بالملف وهناك توجيهات من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بأن تظهر الحقيقة".

وشدد على أنه "مهما علت الأصوات فلا شيء سيوقفنا عن الموضوع"، مضيفا: " نقول لكل أهالي الشهداء الذين سقطوا لن نترك المسألة والخطوات ستظهر ذلك قريبا".

وأضاف: "لا شك ان ما حدث ب​طرابلس​ عملية ارهابية"، معتبرا أنه "من المبكر التحديد اذا الارهابي يعاني من وضع نفسي ام لا، وهناك تحقيق"، مشددا على أنه "وبعد الانتهاء من عطلة الفطر سنوقع ترقية الشهداء وسنفتح التحقيق من جديد".