أبو فاعور:اعفاء مواد اولية تستعمل في الصناعات من الفحوصات بمركز البحوث

أعلن وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ انه "اصدرنا قرارا باعفاء لائحة جديدة موسّعة من مواد اولية تستعمل في الصناعات من الفحوصات في مركز البحوث ما يعني تخفيف الكلفة على الصناعيين".

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