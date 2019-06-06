شدد ​البطريرك يوحنا اليازجي​ بعد لقاء وبطريرك صريبا للروم الارثوذوكس ايريناوس ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ على اهمية "زيارة البطريرك ايريناوس الى كل من ​لبنان وسوريا​، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تجتازها المنطقة، ومبرزا اهمية العلاقات الوطيدة بين الكنيستين الاورثوذكسيتين في انطاكية و​صربيا​"، لافتا الى "ان الشعب الصربي عانى كثيرا مثلما عانينا نحن ولا زلنا، وهذا ما يعمّق فهمنا لبعضنا البعض، نتيجة الظروف المشابهة وبعدما عرض للبرنامج المشترك لزيارة البطريرك ايريناوس لكل من لبنان وسوريا"، مضيفا: "لقد تركت الزيارة في نفسه انطباعا مؤثرا للغاية، سواء في الاستقبالات الرسمية او الشعبية"، مؤكدا انّه "سيحمل هذه الانطباعات الى صربيا وابنائها، لا سيما في عيشنا المسيحي مع بعضنا البعض او في عيشنا المشترك مع اخواننا من ​الطوائف​ الاسلامية،" آملا في ان تكون الزيارة حاملة الخير للبنان وسوريا ولكافة المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البطريرك اليازجي: الشعب الصربي عانى كما عانينا وهذا يعمق فهمنا لبعضنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.